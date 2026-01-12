El elevado presupuesto asignado a la Municipalidad Distrital de Marcona durante el 2025 no se tradujo en obras ni proyectos de impacto para la población. Al cierre del ejercicio fiscal, la comuna ejecutó apenas el 44 % de su presupuesto total, mientras que en el rubro de inversión pública el gasto alcanzó solo el 37,7 %, según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Obras ausentes

Los registros del portal de Transparencia Económica muestran que Marcona contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) superior a los S/ 328 millones, uno de los más altos de la provincia de Nasca. Sin embargo, más de la mitad de estos recursos no fueron utilizados, evidenciando una marcada brecha entre la disponibilidad presupuestal y la capacidad real de ejecución de la entidad edil.

Según la consulta amigable del MEF, el Municipio de Marcona tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 286 millones 266 mil soles, sin embargo solo puedo ejecutar poco más de 107 millones de soles al cierre del 2025.

