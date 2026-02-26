Un operativo de inteligencia ejecutado en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, permitió a agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú incautar más de 400 ladrillos de presunta droga que eran transportados en un camión intervenido en plena vía.

Golpe policial

Según información preliminar, la droga se encontraba camuflada en compartimentos especialmente acondicionados en la estructura del vehículo, lo que evidenciaría un intento por evadir los controles policiales. La intervención fue resultado de labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas por personal especializado.

Inicialmente se informó sobre más de 300 paquetes; sin embargo, conforme avanzaron las diligencias y la apertura de compartimentos ocultos, la cifra superó los 400 ladrillos. El cargamento permanece en proceso de pesaje y conteo oficial para determinar la cantidad exacta y el tipo de sustancia ilícita.

Fuentes policiales indicaron que los agentes continúan con la revisión minuciosa del vehículo, debido a que no se descarta la existencia de más paquetes escondidos en dobles fondos u otras cavidades modificadas.

El operativo permanece en desarrollo y las autoridades no han descartado nuevas detenciones en las próximas horas como resultado de esta intervención. La investigación busca identificar a los responsables del traslado y establecer la procedencia y destino final del cargamento.

