Dos hermanos menores de edad, naturales del distrito de Chala (Caravelí- Arequipa), permanecen internados en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca luego de sufrir un grave accidente de tránsito que les provocó traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado a severo.

Estado grave

Debido a la gravedad de las lesiones, uno de los adolescentes permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectado a ventilación mecánica, mientras el otro continúa bajo observación médica especializada.

Los familiares señalaron que afrontan dificultades económicas para cubrir los gastos derivados del tratamiento, medicamentos y otros requerimientos médicos, por lo que solicitaron apoyo solidario de la ciudadanía.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar aportes económicos a través de Yape al número 940 569 451, a nombre de Jesús Roque Ancco, padre de ambos menores, o contactar al número directamente.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO