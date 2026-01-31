En el Fundo San Juan, ubicado en San Juan Bautista – Ica, se realizó una nueva inspección al plan de negocio del AEO IDA Bernales SAC, con el objetivo de verificar la correcta ejecución del sistema de riego tecnificado implementado en el cultivo de pecano, variedad Mahan.

Prácticas agrícolas

Durante la visita técnica, se constató el adecuado uso de los equipos, materiales e insumos entregados, gracias al cofinanciamiento del Gobierno Regional de Ica, que busca fortalecer la actividad productiva agrícola en la zona. La inspección permitió verificar que los componentes del sistema se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, contribuyendo a la mejora de las prácticas agrícolas.

La implementación del riego tecnificado permitirá optimizar el uso del recurso hídrico, mejorando la eficiencia en el riego y reduciendo el desperdicio de agua. Además, se proyecta una mejora significativa en las condiciones de producción, asegurando frutos de mayor calidad y consistencia, así como un incremento en la rentabilidad del cultivo. Este sistema también promueve una agricultura más sostenible, alineada con las necesidades de la región y la protección de los recursos naturales.

El Gobierno Regional de Ica ha cumplió con el cofinanciamiento, mediante la entrega completa de maquinarias, equipos, materiales de riego y otros insumos esenciales para la ejecución del proyecto. Gracias a esta inversión, se espera un incremento en la producción y calidad de la pecana, así como una mejora en la competitividad del negocio y en la sostenibilidad económica de los productores locales.

El equipo técnico encargado del proyecto continuará con las acciones de supervisión y acompañamiento hasta la culminación exitosa del plan de negocio y la correcta operación de todos los componentes instalados.

