Las calles de la ciudad de Pisco se vieron abarrotadas de cientos de fieles católicos que, llenos de fe y devoción, salieron al encuentro del Señor de la Agonía para acompañarlo durante su recorrido procesional. Desde niños vestidos con sus hábitos morados hasta jóvenes, adultos y personas mayores, la feligresía pisqueña se congregó a lo largo del trayecto para rendir homenaje, en una multitudinaria manifestación religiosa que volvió a demostrar el profundo arraigo de esta tradición en el corazón del pueblo.

Fe y devoción

La procesión se inició el domingo 25 de octubre, a las 6:30 de la tarde, desde el Templo Belén, casa del Cristo de la Agonía. Desde ese momento, la imagen del Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco avanzó por las diferentes calles acompañada por sus cuadrillas, grupos religiosos y una multitud de devotos que caminaron a su paso, elevando plegarias, entonando cánticos y expresando su agradecimiento por los favores recibidos. En distintos sectores, los fieles aguardaron su llegada para rendirle homenajes y renovar sus promesas de fe.

Durante la larga jornada, las muestras de fervor se hicieron presentes en cada tramo del recorrido. Familias enteras salieron de sus viviendas para recibir al Señor de la Agonía, mientras niños, jóvenes y adultos se unieron a las oraciones y cantos dedicados al Cristo. Para muchos devotos, acompañar la procesión representa una tradición transmitida de generación en generación, una oportunidad para agradecer las bendiciones, pedir protección para sus seres queridos y reafirmar su fe.

Tras recorrer las calles durante toda la noche y las primeras horas de la mañana, el Señor de la Agonía continuó su encuentro con el pueblo pisqueño hasta retornar al Templo Belén el lunes 26 de octubre, aproximadamente a las 2:00 de la tarde. Su ingreso marcó el final de una extensa jornada de fe y devoción que se prolongó por más de 19 horas, congregando a una multitud de católicos que acompañó al Cristo de la Agonía con emoción, recogimiento y perseverancia. La llegada de la imagen estuvo cargada de la segunda cuadrilla, pero la primera dio inicio a la misma.

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