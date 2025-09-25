El Centro Sismológico Nacional (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 ocurrido la tarde de este jueves 25 de septiembre, a las 13:49 horas, con epicentro ubicado a 49 kilómetros al suroeste de Palpa, en la región Ica.

De acuerdo al informe oficial (IGP/CENSIS/RS 2025-0645), el evento tuvo una profundidad de 52 km y se percibió con una intensidad de entre II y III en la escala de Mercalli Modificada (MM) en la ciudad de Palpa.

Hasta el momento, las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales como consecuencia del movimiento telúrico.

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Por ello, el IGP recuerda a la población la importancia de mantener la calma, contar con una mochila de emergencia y tener siempre identificado un punto seguro en el hogar, el centro de labores o los espacios públicos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0645

Fecha y Hora Local: 25/09/2025 13:49:00

Magnitud: 4.0

Profundidad: 52km

Latitud: -14.92

Longitud: -75.40

Intensidad: II-III Palpa

Referencia: 49 km al SO de Palpa, Palpa - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 25, 2025

