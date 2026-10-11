Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este domingo 11 de octubre de 2026 en la región Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:36:49 a.m. y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0728, el temblor se produjo a una profundidad de 16 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Ica?

El IGP precisó que el epicentro del movimiento sísmico se localizó al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

Las coordenadas registradas fueron latitud -15.57 y longitud -75.29, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

El organismo también informó que el temblor alcanzó una intensidad de II-III en San Juan de Marcona, correspondiente a un movimiento de percepción débil a ligera.

La intensidad describe cómo se percibe un sismo en una localidad determinada, mientras que la magnitud representa el tamaño del evento sísmico.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0728 Fecha y Hora Local: 11/10/2026,06:36:49 Magnitud: 4.5 Profundidad: 16 km Latitud: -15.57 Longitud: -75.29 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 27 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/QG8idOyH7b — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 11, 2026

Recomendaciones ante un movimiento sísmico

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar las zonas seguras de viviendas y centros de trabajo, así como mantener despejadas las rutas de evacuación.

Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y seguir los procedimientos de seguridad establecidos.

Después del movimiento, se recomienda revisar las condiciones del entorno y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

En zonas costeras como San Juan de Marcona, la población debe prestar atención a las comunicaciones de las autoridades sobre cualquier eventual medida de seguridad relacionada con el litoral.