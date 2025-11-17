Un total de 1,080 cámaras de videovigilancia serán observadas las 24 horas del día a partir de fin de año en las 23 estaciones de monitoreo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), instaladas en diversas partes de la ciudad, con lo que se busca seguir mejorando notablemente los niveles de seguridad.

El burgomaestre de Trujillo, Mario Reyna, inauguró el pasado fin de semana dos estaciones de monitoreo de cámaras de videovigilancia, de las 20 que implementó este año la MPT, que se sumarán a las tres que están funcionando exitosamente desde el año pasado.

Se trata de las de Ciencias y Las Artes, de la urbanización El Bosque; y Alipio Ponce, en El Recreo.

“En doce estaciones de monitoreo ya se viene brindando el servicio alcanzando unas 340 cámaras visualizadas por el personal de seguridad ciudadana”, dijo, adelantando que el objetivo es contar con al menos 40 cámaras en observación en cada estación.

A fin de año se monitorearán 800 cámaras de videovigilancia instaladas por los vecinos en el frontis de sus casas. A eso debe sumarse 34 que tiene operativas la MPT desde la avenida América hacia el centro de Trujillo y son observadas por la Central de Monitoreo de la MPT; 46 cámaras que hay en las nuevas estaciones -dos en cada una- y las 200 que entregará pronto el Gobierno Regional de La Libertad.

Reyna recalcó durante la puesta en funcionamiento de las estaciones de las urbanizaciones El Bosque y El Recreo que con la puesta en funcionamiento de las nuevas estaciones de monitoreo Trujillo da un gran paso para seguir mejorando en seguridad ciudadana.

Cada estación de monitoreo cuenta con un gran mapa del territorio vigilado y dos grandes pantallas o monitores de 46 pulgadas para observar las imágenes de las videocámaras, 2 word station, 1 switch de 8 puertos, 1 NVR de 8 canales, 2 cámaras domo PTZ, 1 gabinete de pared, servicio de internet, 4 escritorios, 4 sillas giratorias, SS.HH., tanque de agua, luminarias LED, luces de emergencia, entre otros.