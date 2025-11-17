En las últimas horas se ha informado que cada congresista recibirá este mes un monto de S/ 46,900 por diversos motivos: tarjeta navideña (S/ 1,900), sueldo mensual (S/ 15,600), gratificación (S/ 15,600), bono por función congresal (S/ 11,000) y asignación por semana de representación (S/ 2,800).

VER MÁS: Congreso alista millonarios gastos por aguinaldos y bonos navideños

Como era de esperarse, esta situación ha generado el rechazo de una inmensa mayoría de la población, pues mientras algunos perciben sueldos paupérrimos, los legisladores recibirán una importante suma de dinero.

Al respecto, el legislador liberteño Diego Bazán Calderón aseguró que él no está interesado “en recibir estos beneficios”.

“El sueldo, para mí, es más que justo y necesario y no se tiene por qué aumentar. [...] Si hay algo adicional, lo voy a destinar a obras sociales”, indicó.