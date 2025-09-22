Las 20 estaciones de monitoreo de cámaras de videovigilancia instaladas por el municipio de Trujillo en lugares estratégicos de la ciudad empezarán a operar a fin de mes, aseguró César Campaña Alemán durante la III Consulta Pública de Seguridad Ciudadana.

Las casetas ya fueron entregadas por la empresa que estuvo a cargo de su construcción, seis ya tienen energía eléctrica y cinco cuentan con internet y teléfono.

Estas fueron instaladas en lugares estratégicos de las urbanizaciones: Primavera, El Cortijo, Las Casuarinas, Aranjuez, La Noria, El Bosque, San Fernando, la Rinconada, Los Granados, Santa Teresa de Ávila, Las Quintanas V, El Recreo, El Cortijo, Los Rosales de San Andrés, San Fernando, Ingeniería – Galeno, Palermo sur, Villa Contadores, Miraflores, San Andrés, Jorge Chávez y San Isidro.

Además, gracias a la organización comunitaria, hay cinco estaciones operando actualmente en las urbanizaciones Las Capullanas – Trupal, Soliluz, El Valle y en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, donde los delitos han disminuido considerablemente.