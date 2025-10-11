Santos Quispe Alvarado, presidente de la Central de Rondas Campesinas de Pataz, aseguró ayer que la vacancia de Dina Boluarte Zegarra, por “incapacidad moral permanente”, no cambia en nada los objetivos de la marcha de sacrifico que inició el pasado 25 de agosto el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños.

VER MÁS: Consideran que no hay garantía de cambio con José Jerí

El dirigente de los ronderos sostuvo que este domingo al menos 200 ronderos y patacinos que radican en la capital estarán junto al burgomaestre Aldo Carlos ingresando al centro de Lima y buscarán por todos los medios que el nuevo presidente de la República, José Jerí Oré, los reciba y escuche.

“Se ha ido la presidenta (Dina Boluarte), pero hay otro presidente y tendremos que empaparlo de lo que está sucediendo en Pataz. Nosotros de todas maneras estamos este domingo a las 10 de la mañana en la plaza de armas de Lima y le vamos a hacer conocer que hemos tenido una presidenta mentirosa y un gobernador (César Acuña Peralta) mentiroso que siempre han estado engañando a la población patacina”, manifestó Santos Quispe.

EL PLIEGO

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, inició la caminata de sacrificio con el objetivo de exigir al Gobierno la ejecución de la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba.

“Hay convenios, hay documentos firmados con los contratistas que están haciendo los expedientes técnicos para la carretera, pero todo camina a paso de tortuga. Vamos a despertarlos y tal vez el nuevo presidente tome otra actitud. La caminata no es en vano, solo hay algunos políticos trasnochados que están diciendo eso”, cuestionó.

LEER AQUÍ: Cámara de Comercio de La Libertad pide priorizar seguridad

HAY QUE DESPERTAR

Ante los cuestionamientos que se han hecho contra Aldo Carlos por presuntamente politizar la denominada marcha de sacrificio, ya que tendría intenciones de postular a algún cargo público más adelante, Santos Quispe negó que ese sea el objetivo de esta protesta. “Queremos que la gente se dé cuenta de que encerrados en sus casas no lograrán nada, hay que despertar y exigir nuestros derechos. Durante la marcha nos hemos dado cuenta de que hay necesidades tanto en la costa como en la sierra”, enfatizó.

Correo trató de conversar ayer con el burgomaestre de Pataz, pero no respondió las llamadas ni mensajes.