El alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú, Javier Mendoza, y el director de la Institución Educativa Virú, Rigoberto Mondragón, exigieron a las empresas agroindustriales de esta provincia, integrantes de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, financiar mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, la modernización total de esta institución ubicada frente a la plaza principal de esta localidad. Sostuvieron que no se trataría de un favor, sino de cumplir con la comunidad de su zona de influencia.

“Hagámosle saber que ellas (las empresas) llevan dinero de acá, se enriquecen de Virú, pero los padres que trabajan ahí necesitan que sus hijos accedan a mayor calidad de educación y que se construya la Institución Educativa Virú y que sean las empresas agroindustriales que trabajan en esta zona de Virú que pongan el dinero”, sostuvo el alcalde Javier Mendoza.

Estas declaraciones las brindó durante la presentación del proyecto de modernización de esta institución, valorizada en más de 90 millones. Según se informó, se trata de una infraestructura de hasta cuatro pisos que beneficiará a más de 2,500 alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Esta Obra por Impuestos fue declarada viable y actualmente se encuentra lista para su proceso de convocatoria a cargo del Gobierno Regional La Libertad.

“Las empresas agroindustriales que tanto dinero se llevan de Virú a otros países, pongan el dinero para que se construya el colegio. Aquí estudian todos los hijos de los trabajadores de las empresas agroindustriales. Por eso es que pedimos que pongan el dinero”, afirmó Mondragón.

La institución educativa cumplirá 61 años de vida institucional y tiene todo para convertirse en la infraestructura más moderna del país. Contando con 7 aulas para el nivel inicial, 27 aulas para el nivel primaria y 25 para secundaria. Además contará con laboratorios, bibliotecas, aulas de innovación y más.