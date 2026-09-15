Un joven de 28 años fue asesinado a balazos la noche del lunes cuando se encontraba tomando cerveza junto a cinco acompañantes en los exteriores del Minimarket A&J , ubicado en la cuadra 6 de la calle Guzmán Barrón, en la urbanización Santo Dominguito, en Trujillo.

La víctima mortal, identificada como Willy Andrés Valderrama Oloya, se encontraba sentada en una silla mientras compartía bebidas alcohólicas con cuatro hombres y una mujer.

TRAGEDIA

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia que registraron el hecho, a las 8:50 de la noche, el sicario que vestía una casa impermeable y llevaba una gorra llegó caminando, se acercó al grupo y disparó en más de 10 oportunidades contra Valderrama Oloya, quien se encontraba de espalda. Inmediatamente, sus acompañantes salieron corriendo para ponerse a buen recaudo, mientras que la víctima quedó tendida en la vereda en un charco de sangre.

El atacante corrió y escapó a bordo de una motocicleta en la que su cómplice lo esperaba, huyendo con dirección a la avenida América Sur.

Hasta el lugar llegó el personal del Escuadrón de Emergencia y del serenazgo de Trujillo. Luego, se apersonaron los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para realizar las diligencias correspondientes.

Los detectives encontraron en la escena más de 10 casquillos de bala y una cacerina. Asimismo, recopilarán las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este hecho de sangre.

Por la modalidad, la Policía presume que se trataría de un ajuste de cuentas.

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