A plena luz del día y en pleno Centro Histórico de Trujillo, un sicario asesinó a sangre fría a un promotor de eventos de 40 años.

La víctima que fue identificada como Diamilcar Lisardo Pereda Ascate, recibió cinco impactos de bala en diversas partes del cuerpo.

EL CASO

Todo ocurrió al promediar la 1:45 de la tarde, cuando Pereda Ascate había llegado hasta la cuadra 16 de la avenida España, donde tendría una tienda, se encontraba a bordo de su camioneta de placa de rodaje S2A-897.

Sin embargo, apareció un criminal que descendió de un vehículo, se acercó por la ventana del piloto donde estaba el joven empresario, sacó un arma de fuego y apretó el gatillo en cinco ocasiones. Luego, abordó la unidad vehicular y escaparon con dirección al jirón Estete.

Mientras tanto, “Jami”, así lo conocían en el ambiente nocturno y artístico, quedó recostado en su asiento y sin signos vitales.

Hasta la escena del hecho de sangre llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia y de serenazgo de Trujillo.

Además, se apersonaron los integrantes de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recogieron cinco casquillos de bala.

Un representante del Ministerio Público llegó para las diligencias de ley. Luego, ordenó el levantamiento del cadáver para que sea internado en la Morgue de Trujillo.

Familiares del occiso reconocieron el cadáver y protagonizaron escenas dolorosas.

La PNP no descarta que el móvil sería un presunto ajuste de cuentas.

CIFRAS

En lo que va del año ya son 172 crímenes registrados en toda la región La Libertad. De los cuales, 59 ocurrieron en Trujillo provincia.

Luego, le siguen Pataz (37), Virú (35), Pacasmayo (12), Chepén (9), Gran Chimú (7), Ascope (6), Otuzco (5), Santiago de Chuco (1) y Sánchez Carrión (1).