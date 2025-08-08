Las cámaras de seguridad registraron cuando un joven llegó hasta los exteriores de una vivienda del distrito de La Esperanza, en Trujillo, y se roba una moderna motocicleta.

De acuerdo a las imágenes, ocurrió al promediar la 1:45 de la tarde del último jueves. En el video se aprecia cuando el facineroso, que vestía ropa deportiva, visualiza el vehículo menor que se encontraba en las afueras de un inmueble de la III etapa de Manuel Arévalo, se acerca, rompe el seguro y luego se retira, al percatarse de la presencia de unos vecinos y el ladrido de los canes.

Luego, tras un minuto, retorna y se lleva la moto lineal con rumbo desconocido.

El agraviado pudo recuperar su unidad vehicular al promediar las 10 de la noche por inmediaciones del cementerio de La Esperanza.