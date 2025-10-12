Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado cruelmente y lo apuñalaron en más de ocho ocasiones a la altura del cuello, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo.

La víctima fue identificada como Korqui Clever Salas Tapullima, quien fue encontrado por algunos transeúntes en el interior de un canal de regadío.

LOS HECHOS

Al promediar las 6 de la mañana, personal de la comisaría de Guadalupe fue alertado por transeúntes que a la altura del sector La Calerita, en una trocha carrozable que une a Guadalupe con el centro poblado Ciudad de Dios, yacía el cuerpo sin vida de un joven.

Los agentes del orden al llegar al lugar verificaron lo sucedido y constataron que se trataba de un asesinato.

La primera hipótesis que manejan y por los rastros de sangre encontrado, Salas Tapullima fue asesinado a la altura del puente y luego lo arrojaron a la acequia para tratar de borrar cualquier evidencia.

Además, el cuerpo presentaba heridas punzo cortantes en el cuello y lo que indica que fue acuchillado con violencia y ensañamiento.

Las pesquisas quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo y así poder identificar a los autores de este hecho de sangre.