Una fuerte lluvia que duró más de tres horas sorprendió a la población de Trujillo y las calles amanecieron inundadas.

