Una fuerte lluvia que duró más de tres horas sorprendió a la población de Trujillo y las calles amanecieron inundadas.
Las principales vías de Trujillo se vieron afectadas tras horas de lluvia registradas durante la madrugada del martes 18 de noviembre.
En algunas avenidas de la ciudad de Trujillo se formaron pequeñas lagunas.
Lluvia de moderada intensidad sorprendió durante la madrugada en Trujillo.
