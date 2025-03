El presidente del directorio de la Beneficencia Pública de Trujillo, Iván La Riva Vegazzo, informó que se ha iniciado una agresiva campaña judicial para desalojar a todos los inquilinos morosos de los inmuebles que son de propiedad de la entidad.

Precisó que en lo que va de su gestión (un año) se han ejecutado nueve lanzamientos judiciales y es probable que en los siguientes meses se concreten muchos más.

“Nosotros tenemos un total de 160 inmuebles que se alquilan y con el dinero que se recauda se ejecutan actividades en bien de las personas más vulnerables, pero lamentablemente cuando ingresé a esta gestión me encontré con la situación que los inquilinos tenían una morosidad del 70%. Es por esa razón que se ha iniciado una serie de juicios para proceder a desalojarlos”, manifestó el funcionario.

Diversidad

De acuerdo a lo precisado por Iván La Riva Vegazzo, los predios alquilados están situados en su gran mayoría en el Centro Histórico de Trujillo. Entre los arrendatarios hay familias enteras, hay administradores de negocios, profesionales que tienen oficinas, entre otros inquilinos.

“Ellos no pagaban porque simplemente no había el interés de las anteriores gestiones de la Beneficencia de cobrarles. Para mí todos esos detalles son visos de corrupción. Es la política de soy tu amigo y por ende no me pagues; te alquilo barato o págame cuando quieras”, cuestionó.

Sin dinero

Debido a la falta de ingresos económicos producto de la morosidad de los alquileres, la Beneficencia Pública de Trujillo hace unos meses solo podía brindar apoyo a 45 niños de extrema pobreza.

“Imagínense un aparato tan grande como la Beneficencia apoyando solo a 45 niños. Felizmente, al ver que se han iniciado estos juicios y que ya estamos desalojando, han empezado a pagar y ahora se atiende a 132 niños con desayunos, almuerzos y educación”, mencionó.

Calificó como “un hecho histórico” el haber concretado nueve desalojos en un año y haber reducido el nivel de morosidad del pago de alquileres del 70% al 35%.

“Hemos recuperado esos inmuebles y se está cobrando mucho mejor. En ese sentido, los ingresos económicos generados por este rubro nos está permitiendo cumplir con las funciones”, añadió.

Más ingresos

Iván La Riva Vegazzo reveló que en uno de esos predios recuperados, situado en la primera cuadra de la avenida Francisco Pizarro, se implementó un centro de fisioterapia a precios módicos para personas que necesitan ese servicio. “Eso nos genera ingresos. Lo mismo sucede con dos cocheras que tenemos en el centro de la ciudad. Estamos tratando de sacar el mayor provecho posible para beneficiar a la gente vulnerable”, insistió.

Otra fuente de ingresos de la Beneficencia Pública de Trujillo era la venta de nichos en el cementerio Miraflores, pero la capacidad instalada ha disminuido considerablemente.