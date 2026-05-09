Con el objetivo de garantizar el orden, la salubridad y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, personal de fiscalización de la Subgerencia de Promoción Empresarial y Empleo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir (MDEP) ejecuta operativos inopinados en los diferentes centros de abastos de la ciudad.

El trabajo de control se inició en el mercado Santa Rosa, donde se verificó que los pasillos se encuentren libres de comercio ambulatorio y que los comerciantes dedicados a la venta y manipulación de alimentos, como carnes, juguerías, comidas, abarrotes y especias, cuenten con su respectivo carné sanitario.

Asimismo, se inspeccionó la fecha de vencimiento y el registro sanitario de los productos en la sección de abarrotes, además de revisar las condiciones de infraestructura del centro de abastos, en cumplimiento de la Norma Técnica Sanitaria N° 205.

Representantes de esta área de trabajo edil manifestaron que estos operativos se realizarán en los diferentes mercados de la localidad para ofrecer un servicio más seguro y ordenado para el vecino que los visita diariamente.

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