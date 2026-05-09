El “Pulmón Verde de Trujillo” fortalece la conciencia ecológica y la formación ambiental de cientos de ciudadanos.
El “Pulmón Verde de Trujillo” fortalece la conciencia ecológica y la formación ambiental de cientos de ciudadanos.

El Ministerio del Ambiente (Minam) otorgó un reconocimiento al Jardín Botánico de Trujillo como Espacio de Educación Ambiental (EPEA), tras destacar su contribución en la formación de estudiantes y ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

Este reconocimiento representa un nuevo impulso al trabajo que desarrolla la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), y su programa EDUCCA, iniciativa que viene fortaleciendo la educación ambiental y fomentando una cultura ecológica en la población trujillana.

Rodeado de naturaleza y biodiversidad, el Jardín Botánico se ha consolidado como uno de los espacios más representativos de la ciudad para el aprendizaje ambiental, permitiendo que niños, jóvenes y adultos conozcan de cerca la importancia de proteger los ecosistemas y conservar las áreas verdes urbanas.

Considerado el “Pulmón Verde de Trujillo”, este emblemático lugar no solo cumple una función recreativa y paisajística, sino también educativa, promoviendo actividades orientadas a despertar conciencia ambiental y fortalecer el compromiso ciudadano con una ciudad más limpia, saludable y sostenible.

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