El Ministerio del Ambiente (Minam) otorgó un reconocimiento al Jardín Botánico de Trujillo como Espacio de Educación Ambiental (EPEA), tras destacar su contribución en la formación de estudiantes y ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

Este reconocimiento representa un nuevo impulso al trabajo que desarrolla la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), y su programa EDUCCA, iniciativa que viene fortaleciendo la educación ambiental y fomentando una cultura ecológica en la población trujillana.

Rodeado de naturaleza y biodiversidad, el Jardín Botánico se ha consolidado como uno de los espacios más representativos de la ciudad para el aprendizaje ambiental, permitiendo que niños, jóvenes y adultos conozcan de cerca la importancia de proteger los ecosistemas y conservar las áreas verdes urbanas.

Considerado el “Pulmón Verde de Trujillo”, este emblemático lugar no solo cumple una función recreativa y paisajística, sino también educativa, promoviendo actividades orientadas a despertar conciencia ambiental y fortalecer el compromiso ciudadano con una ciudad más limpia, saludable y sostenible.