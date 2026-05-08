Se abre el debate. El pasado 20 de noviembre de 2024, el pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó la denominada ordenanza “Reyna” (Ordenanza Municipal N° 046-2024-MPT), que regula el cierre de locales nocturnos a la 1:00 a. m. en el distrito de Trujillo.

No obstante, esta norma jurídica presentaría algunos vacíos que necesariamente tienen que ser revisados por los regidores y el personal técnico del alcalde Mario Reyna Rodríguez.

En efecto, la ordenanza “Reyna” regula el tema acústico y prohíbe acondicionar la vía pública para estacionar vehículos. El fin es evitar que mediante el mal uso del espacio público o de los locales se perturbe la tranquilidad de la ciudadanía.

DETALLES

Pero no exista una regulación exacta del horario de cierre de espectáculos no deportivos como matrimonios, promociones, bautizos, graduaciones y otro tipo de celebraciones.

En este punto, el alcalde Mario Reyna dijo que es el Concejo Municipal la instancia que deberá analizar y debatir hasta qué hora se limita o no el horario, de tal forma que actividades como las antes referidas no se vean perjudicadas.

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El regidor Melvín Valderrama sostuvo que es oportuno revisar la ordenanza “Reyna”, a fin de determinar si hay realmente vacíos legales y ver si eventos como los mencionados y “hasta conciertos” no son alcanzados por la ordenanza.

Por su parte el concejal Jorge Vásquez indicó que será el área usuaria la que tendrá que acudir al pleno para debatir la flexibilidad o no en ese tipo de actividades.

Mientras esto sucede, las áreas de fiscalización de la MPT continuarán ejecutando operativos para intervenir a los locales que venden licor e incurren en contaminación sonora por alto volumen.

El pasado fin de semana, un concierto de cumbia en el estadio Chan Chan se prolongó pasada la 1 a.m. y molestó mucho a los vecinos.

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