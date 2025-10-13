Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Chepén captaron un aparatoso accidente de tránsito donde el conductor de un automóvil atropelló a una mujer en el distrito de Chepén y lejos de ayudarlo, terminó huyendo.

Los hechos

El incidente ocurrió al promediar las 4:57 de la mañana del domingo, de acuerdo a las imágenes, el vehículo de color blanco termina embistiendo a una adulta mayor que se encontraba caminando por la intersección de la avenida Gonzales Cáceda y la calle Lambayeque. La mujer salió volando y quedó tendida en la vereda.

Según lo registrado por las cámaras, el conductor del auto no se detuvo para brindar apoyo a la víctima y se dio a la fuga.

Los vecinos del lugar comunicaron del incidente y personal de servicios de emergencia auxilió a la víctima hasta un nosocomio de la localidad para que reciba la atención médica.

Cabe mencionar que, la central de videovigilancia de la comuna de Chepén entregó las grabaciones correspondientes a la Policía Nacional para las investigaciones del caso.