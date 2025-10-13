Una mujer resultó herida cuando se encontraba caminando por una de las calles del distrito de Chepén.
Una mujer resultó herida cuando se encontraba caminando por una de las calles del distrito de Chepén.

Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Chepén captaron un aparatoso accidente de tránsito donde el conductor de un automóvil atropelló a una mujer en el distrito de Chepén y lejos de ayudarlo, terminó huyendo.

Los hechos

El incidente ocurrió al promediar las 4:57 de la mañana del domingo, de acuerdo a las imágenes, el vehículo de color blanco termina embistiendo a una adulta mayor que se encontraba caminando por la intersección de la avenida Gonzales Cáceda y la calle Lambayeque. La mujer salió volando y quedó tendida en la vereda.

Según lo registrado por las cámaras, el conductor del auto no se detuvo para brindar apoyo a la víctima y se dio a la fuga.

Los vecinos del lugar comunicaron del incidente y personal de servicios de emergencia auxilió a la víctima hasta un nosocomio de la localidad para que reciba la atención médica.

Cabe mencionar que, la central de videovigilancia de la comuna de Chepén entregó las grabaciones correspondientes a la Policía Nacional para las investigaciones del caso.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS