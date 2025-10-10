Una niña de 3 años resultó herida luego que un camión cargado de ladrillos terminara impactando contra una vivienda que se ubica en el sector Los Rosales, en el Barrio 1A del distrito de Alto Trujillo.

El vehículo terminó empotrado en el predio y la menor se vio sorprendida cuando se encontraba jugando con su hermana en la sala. La pesada unidad derribó la pared del inmueble e incluso terminó dentro de una de las piezas

La pequeña fue auxiliada por el conductor del camión y la trasladó hasta el Hospital Belén de Trujillo para que reciba la atención médica.

“Queremos justicia por el bebe”, indicaron los vecinos en declaraciones a Sol TV Noticias.