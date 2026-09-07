Robert de la Cruz Rosas, candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Trujillo, se encuentra en el centro de cuestionamientos por su trayectoria como abogado defensor de personas investigadas por presuntos vínculos con organizaciones criminales .

Documentos judiciales difundidos en un reportaje del programa periodístico Panorama lo relacionan con procesos vinculados a “Los Pulpos”, “Los Malditos de Chicago” y “Alianza del Valle”.

Entre los casos figura la defensa de Teófilo Cruz Álvarez, conocido como el “abuelo Pulpo” y señalado como uno de los fundadores de “Los Pulpos”. De la Cruz habría asumido su defensa en un proceso iniciado en 2016, además de representar a otras personas procesadas junto a Cruz Álvarez y vinculadas a la facción denominada “Los Injertos de K y K”.

Asimismo, documentos judiciales muestran que el candidato defendió a Juan Ramírez Abanto, alias “Canilla”, señalado como integrante de “Los Malditos de Chicago” y quien llegó a figurar en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.

También aparece, junto con su pareja y abogada Lourdes Paredes Alva, como defensor de investigados por el caso “Alianza del Valle”.¿, según el dominical.

Ante los cuestionamientos, De la Cruz sostuvo que su actuación corresponde al ejercicio profesional de la defensa y recordó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia.

El candidato cuenta además con experiencia política como consejero regional, cargo al que llegó con Alianza para el Progreso, y ahora busca dirigir Trujillo, una ciudad afectada por la extorsión y el crimen organizado.

Foto: Captura Panorama