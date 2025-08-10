El Gobierno Regional La Libertad ejecutará la construcción de la moderna comisaría de Casa Grande, distrito ubicado en la provincia de Ascope, que la posicionará como la más moderna en el norte del país.
Esta es la primera dependencia policial que ejecutará la Región en su historia y será una realidad a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), beneficiando a más de 32 mil pobladores de la zona, que por años han esperado mejores condiciones en materia de seguridad ciudadana.
Precisamente, la nueva edificación contará con cuatro niveles completamente equipados, y la inversión estimada para su construcción supera los 13 millones de soles.
“No solo será una comisaría nueva, será un referente a nivel nacional”, sostuvo Julio Chumacero, gerente regional de Promoción de la Inversión Privada.
En cuanto a su distribución, el primer nivel del edificio albergará áreas de atención al ciudadano, la sala de radio vigilancia y la jefatura, entre otras áreas. El segundo nivel estará destinado a la oficina de operador de justicia y a la jefatura de investigación de delitos, y más.
El tercer piso contará con la Oficina de Investigación Familiar, una sala de espera para víctimas y espacios de atención especializada. Finalmente, el cuarto piso se destinará a los dormitorios del personal policial, mejorando significativamente sus condiciones laborales.
