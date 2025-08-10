Con la finalidad de reducir la percepción de inseguridad ciudadana, la Policía Nacional del Perú (PNP) implementó el “Plan Código QR” en los mototaxis que brindan el servicio público en el distrito de Huanchaco.
El coronel PNP Javier Arana, en representación del jefe de la Región Policial La Libertad, encabezó la ceremonia de lanzamiento y que contó con la participación de diversas asociaciones de mototaxis.
El “Código QR” es una de las estrategias promovidas por la PNP y que ya se implementó en distritos de la provincia de Trujillo.
“Esto nos va a dar una seguridad a los vecinos de este distrito al realizar su desplazamiento en este mototaxi. En el QR se puede leer el nombre del conductor, la placa del vehículo y observar su SOAT y placa vigente”, indico Arana.
