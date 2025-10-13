César Acuña Peralta renunció al cargo de gobernador regional de La Libertad y así ser el candidato de Alianza para el Progreso (APP) para la Presidencia de la República.

VER MÁS: César Acuña tuvo carta libre para vulnerar norma electoral

La renuncia del líder de APP se dio en el último día que estableció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las autoridades que buscan participar en los comicios generales de 2026.

Acuña Peralta, en su último día como gobernador regional de La Libertad, entregó 40 camionetas y 80 motos a la Policía, para mejorar la seguridad ciudadana. Además, inauguró la Central 105, equipada con Inteligencia Artificial y 420 cámaras.

Se pronuncia

Acuña Peralta compartió un comunicado de prensa en sus redes sociales sobre su renuncia al Gobierno Regional de La Libertad.

“Me dirijo a todos los peruanos desde la humildad y la vocación de servicio que siempre definió mi actividad política como congresista, alcalde y gobernador para anunciarles que he decidido postular a la Presidencia de la República para poner mi experiencia al servicio del Perú. Esta decisión implica mi renuncia como gobernador de la región La Libertad”, indicó.