Fuego cruzado. César Sandoval Pozo, secretario de Organización de Bases Sociales de Alianza para el Progreso (APP), calificó de “político desubicado” al líder de Podemos Perú en La Libertad, Elías Rodríguez Zavaleta, y le pidió dejar de “colgarse del saco de Cesar Acuña”, para tratar de ganar puntos en la contienda electoral que se avecina.

El dirigente apepista ofreció estas declaraciones después de que Elías Rodríguez dijo que César Acuña “tiró la toalla” en su gestión, pues prefirió irse de vacaciones antes que quedarse en la región liderando la lucha contra el crimen y dirigiendo acciones para ayudar a las provincias del ande golpeadas por lluvias y huaicos.

En otro mundo

“El señor (Elías Rodríguez) ha perdido los papeles. Vive en un mundo paralelo que no es La Libertad, no dimensiona la realidad de las cosas. César Acuña lo único que ha hecho es sacar 10 días de vacaciones que le corresponden. Decir semejante barbaridad no solo es irresponsable, sino que también es calumnioso. Lo dice para generar en el pueblo liberteño anarquía e inestabilidad. Decir que César Acuña ha pateado el tablero o que se retiró, eso solo lo hace un político desubicado y frustrado”, manifestó César Sandoval.

Aclaró que César Acuña no se ha ido dejando una gestión acéfala, pues “el comando nunca muere”. “Debajo de un gobernador está el vicegobernador; o sea, no se ha abandonado nada. Están también los gerentes, los funcionarios públicos; cada quien con su responsabilidad”, enfatizó.

Que lo investiguen

En otro momento, el apepista solicitó al Ministerio Público investigar las visitas que hizo Elías Rodríguez junto a alcaldes a la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sin tener vínculo laboral.

“Queremos saber el por qué está entrando a los ministerios, qué requerimientos hace. Él está acostumbrado a sacar obras como lo ha hecho en su periodo de congresista”, aseguró.