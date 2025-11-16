La provincia de Chepén contará con un moderno estadio y el Gobierno Regional de La Libertad ya inició la construcción del “Juan Noriega Salazar” que se ejecuta bajo el mecanismo Fast Track, que garantizará su culminación en el más breve plazo.

Con una inversión de 24.8 millones de soles, la Gerencia Regional de Infraestructura informó que el proyecto inició hace un mes con la demolición del antiguo recinto deportivo, que incluyó el cerco perimétrico, las graderías y oficinas administrativas, y recientemente han empezado las labores con la cimentación, colocando las bases que resistirán la gran estructura.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Olímpico por el mecanismo Fast Track, es decir, se está encargando tanto de la elaboración del expediente técnico como de la ejecución de la obra, ambos de forma paralela, permitiendo que no haya demoras en los trabajos. Se conoce que el plazo total del proyecto será de un año. Bajo el mecanismo tradicional, hubiera tomado por lo menos 2 años.

El estadio de Chepén es actualmente el proyecto Fast Track más avanzando del GORE La Libertad. Además, es la primera infraestructura deportiva de gran magnitud que ejecuta de forma directa la entidad regional, que estará al servicio de los 80 mil chepenanos y sitios aledaños. Su mejoramiento integral permitirá desarrollar mejor las competencias de las divisiones de menores en ligas deportivas.

El recinto deportivo tenía más de 40 años de antigüedad funcionando en condiciones muy precarias. Muchos de sus ambientes, como su cerco perimétrico, estaban hechos de adobe. Para que el GORE pueda intervenir en el estadio, tuvo que firmar convenio con la Municipalidad Provincial de Chepén, donde le pasó la unidad ejecutora.