Un ciudadano honrado que encontró una billetera con dinero, documentos personales y tarjetas de créditos por la avenida Virú, en la provincia viruñera, demostró su honradez y lo entregó a su propietario.

“Me estaba dirigiendo (en una moto lineal) hacia la Plaza de Armas de Virú y me percaté de la billetera, lo recogí y así ubicarlo al dueño”, indicó José Huamán, en declaraciones a Radio Ke Buena Virú, que se encontraba junto a su esposa y su hijo.

Cabe mencionar que, la billetera contenía 180 soles, un dólar, una licencia de conducir de automóvil, Documento Nacional de Identidad (DNI) y tarjetas de diferentes entidades bancarias.

“Muchas gracias al señor por encontrarlo y entregarlo, porque muchas veces se lo quedan”, indicó Luis David Sandoval Desposorio, propietario de la billetera, quien dijo que se iba en su moto lineal hacia su vivienda y se le cayeron sus pertenencias debido a que dejó abierto el cierre del bolsillo de su buzo.