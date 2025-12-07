La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de su Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, clausuró temporalmente a dos establecimientos comerciales en la calle Manco Inca, de la urbanización Santa María, por incumplir con las normativas municipales vigentes.
El primer local intervenido fue Fonchi’s, debido a la venta de bebidas alcohólicas en áreas de retiro municipal, lo que representa una violación de las disposiciones establecidas por la municipalidad para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Posteriormente, se procedió a la clausura de la bodega “Aurelio”, la cual no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), un requisito indispensable para su funcionamiento.
