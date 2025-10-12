La Institución Educativa N.° 80038 San Francisco de Asís, del distrito de La Esperanza, se convirtió en el epicentro de la ciencia y la innovación regional al recibir a delegaciones escolares de toda La Libertad como sede regional de la 35.ª Feria Escolar Nacional Eureka 2025, en el área de Ciencias Sociales.

El evento reunió a los colegios ganadores de las distintas Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región, quienes presentaron proyectos de investigación que reflejan su compromiso con la creatividad, la indagación científica y el desarrollo social de sus comunidades.

La designación de San Francisco de Asís como sede regional fue otorgada en reconocimiento al primer puesto obtenido en 2024 en la Categoría E: Indagación Cualitativa, mérito que destaca el liderazgo académico de la institución y el compromiso de sus docentes y estudiantes con el pensamiento crítico y la investigación.

Delegaciones provenientes de las UGEL de Virú, Pataz, Ascope, Chepén, Julcán, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Trujillo, entre otras provincias, llegaron para competir en esta jornada que celebró el talento y la innovación de los escolares liberteños.

“Para nosotros es un honor ser sede de este importante evento. Este espacio permite a nuestros estudiantes compartir experiencias, aprender y descubrir que la ciencia también se construye desde las aulas y con el acompañamiento de los docentes”, expresó Jesús Rojas Cabanillas, directora de dicha institución educativa.

En esta edición, el jurado calificador eligió como ganador al proyecto denominado “Impacto de la Contaminación del Río Moche en la calidad de vida de la población de la Provincia de Trujillo”, presentado por los alumnos de la I.E. San Francisco de Asís, institución que por segundo año consecutivo obtienen el primer lugar y representarán a La Libertad en la etapa nacional a desarrollarse en la ciudad de Tarapoto.