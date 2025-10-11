El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en alianza con la cooperación alemana y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lanzó la convocatoria al programa “Crece Emprendedora”, una iniciativa que busca fortalecer y escalar emprendimientos liderados por mujeres en situación de vulnerabilidad, indicó.

VER MÁS: Cámara de Comercio de La Libertad pide priorizar seguridad

IMPORTANTE

El MTPE detalló que “Crece Emprendedora” ofrece 12 semanas de formación híbrida que incluye sesiones presenciales, virtuales y mentorías especializadas, “sobre temas como educación financiera y digital, estrategias de comercialización y ventas, innovación y sostenibilidad ambiental, formalización y requisitos legales básicos, liderazgo, habilidades blandas y autonomía económica con enfoque de género”.

El programa iniciará el 1 de noviembre de 2025 y las inscripciones ya están abiertas a través del formulario en línea: https://forms.gle/2H8aEaTdqTyhL1yQ8.

“Los cupos son limitados y las postulaciones serán evaluadas según criterios de priorización que valoran el potencial del emprendimiento, la escalabilidad, las condiciones de vulnerabilidad y el carácter innovador”, añadió el MTPE.

Las postulantes deben contar con emprendimientos de al menos un año de funcionamiento.