El Congreso de la República otorgó un reconocimiento al actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien también se desempeñó como parlamentario durante dos periodos (2000-2001 y 2001 – 2006).

La ceremonia se desarrolló en el mismo Parlamento, en medio de una coyuntura en la que Acuña es duramente cuestionado por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador, los más de 140 días que ha tomado de vacaciones desde que asumió el cargo (1 de enero de 2023) y la ola de violencia que tiene en jaque a La Libertad.

SE DIO PALMAS

La distinción, que consistió en la entrega de un diploma de honor, fue difundida por el mismo líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP) en su cuenta en X [antes Twitter].

“Me siento profundamente honrado por el reconocimiento que me otorgó el Congreso a mi labor parlamentaria. Serví como parlamentario en dos periodos y este galardón reafirma mi compromiso con la consolidación democrática y el progreso del país”, publicó el también exalcalde provincial de Trujillo.

El diploma fue entregado por el presidente del Congreso, José Jerí Oré, militante de Somos Perú, quien también ha sido cuestionado por dar tal reconocimiento. “Es un insulto al país. [...] Él representa a un partido lleno de gente incapaz, gente que copó puestos del Estado”, escribió el usuario Ronald Tejada Barrera en la cuenta en Facebook de Ozono Tv.

Si bien este reconocimiento ha sido celebrado por militantes de APP y seguidores de César Acuña, la exvicepresidenta regional de La Libertad Mónica Sánchez Minchola comentó que el Parlamento “no está en condiciones de hacer este tipo condecoraciones”.

“Para mí, es un reconocimiento de aliados políticos, porque no se le recuerda una buena gestión como congresista por La Libertad”, dijo.