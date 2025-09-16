El gobernador César Acuña entregó en cesión de uso un pool de maquinaria pesada a la Municipalidad Provincial de Virú. La entrega se hizo al burgomaestre de esa jurisdicción, Javier Mendoza Torres.

La autoridad informó que el Gobierno Regional ha puesto en marcha el Programa de Prevención de Desastres en apoyo a las municipalidades, con una inversión en maquinaria pesada de S/ 50 millones

Expresó que “esto es posible gracias al esfuerzo conjunto de la Subgerencia de Defensa Civil y la Gerencia Regional de Agricultura, buscando fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, que no tienen recursos suficientes”.

Remarcó que las 12 provincias recibirán maquinaria pesada, para que puedan ejecutar las acciones de prevención en situaciones de peligro ante eventuales fenómenos naturales.

La maquinaria pesada entregada a la Municipalidad Provincial de Virú consiste en un cargador frontal, un rodillo, dos volquetes, una motoniveladora, una cisterna para caminos y una cisterna para el programa Agua es Vida.