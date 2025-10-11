Los conductores de la empresa de transportes Esperanza Express decidieron paralizar sus labores y esto a raíz de las amenazas de muerte que vienen recibiendo por parte de una banda de delincuentes que estarían exigiendo el pago de 50 mil soles para permitirles operar en su ruta El Milagro-La Esperanza-Trujillo-Víctor Larco y viceversa.

Esta mañana, choferes y cobradores de las 76 unidades se concentraron en su paradero que se sitúa en el sector 10 del centro poblado El Milagro, en Huanchaco.

“Hemos tomado esa decisión de paralizar nuestras labores. Creemos que hoy en día estamos con la delincuencia que cada día más avanza, pero la prioridad es nuestra vida de todos los compañeros”, indicó uno de los conductores.

Amenazas

Los choferes de las diversas unidades vehiculares vienen recibiendo amedrentamientos a través de mensajes, desde el aplicativo de WhatsApp, y les indican que los directivos deben “colaborar”.

“Aquí este mensaje va para todos los conductores. Sabemos que la directiva no da solución para nada. Ellos están esperando que nosotros matemos a uno de ustedes para que recién deán solución. Aquí nosotros somos una organización que está dedica a la extorsión y sicariato”, indican los malhechores en uno de los mensajes.

Como se conoce, el lunes 6 de octubre, un microbús de la mencionada empresa fue atacado a balazos cuando se encontraba por la avenida Miguel Grau.