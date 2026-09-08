Durante una visita a la construcción del colegio San Nicolás de Huamachuco, cuya inversión supera los S/ 59 millones, la Contraloría advirtió retrasos en la evaluación y aprobación de los adicionales de obra solicitados, situación que podría afectar el cumplimiento del plazo para la culminación del proyecto y el oportuno funcionamiento de la infraestructura educativa, que beneficiará a 3,168 estudiantes de la provincia de Sánchez Carrión.
El riesgo advertido evidencia un problema de gestión de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional (GORE), entidad a cargo de la obra, debido a la demora en la evaluación de los adicionales requeridos por la empresa ejecutora.
El GORE tiene 58 inversiones en educación en ejecución y con avance financiero, lo que demanda una adecuada gestión y seguimiento oportuno.
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