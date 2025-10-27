La Contraloría solicitó denunciar a exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaco que habrían dejado prescribir deudas tributarias que originaron un perjuicio económico de casi 750 mil soles a la comuna. Entre las personas a quienes se pidió iniciar acciones legales se encuentra la actual regidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo Eiby Guibert Chávez.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 023-2025-2-2048-SCE, publicado el 7 de octubre último, “la entidad omitió realizar acciones de cobranza del impuesto predial, correspondiente a las deudas de los años 2011 al 2019”.

También “declaró la nulidad de procedimiento coactivo a contribuyente por deuda del año 2016 sin contar con argumentos válidos; afectando la recaudación tributaria al permitir la prescripción de las deudas tributarias de los precitados periodos y el consecuente perjuicio económico ascendente a S/ 749,530.04”.

Responsabilidades

El documento detalla que “la situación descrita se ha originado por el accionar de los jefes de la Oficina de Administración Tributaria y de la Unidad de Orientación, Recaudación y Control Tributario de la Entidad”. A cargo de esta última entidad -entre el 1 de octubre de 2015 y 14 de abril de 2016- estaba Eiby Yassir Guibert Chávez, actual regidora de la comuna trujillana.

A ella “se le atribuye no controlar la recaudación tributaria en la entidad, toda vez que no efectuó acciones de cobranza ordinaria antes que culmine el periodo de exigibilidad de la deuda tributaria por impuesto predial” de cuatro contribuyentes, por más de S/ 43 mil. Con esto se habría permitido “que la deuda prescriba a los cuatro años y que la entidad deje de percibir los precitados importes”.

La Contraloría solicitó iniciar acciones civiles contra ella. También contra los exfuncionarios Estuardo Reátegui, Dante Galarreta, Richard Cerrutti, Ricardo Fernández, Freddy Castro y Eder Ortiz. Además, pidió denunciar penalmente a Javier Rosales.