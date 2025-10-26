El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, dijo ayer que dispondrá que se realice una investigación para esclarecer de dónde salió la carta “apócrifa” del embajador de China, Song Yang, mediante la cual se expresaba el interés de implementar un teleférico en Trujillo.

“Por ahora tenemos la versión (verbal) por parte de funcionarios de la embajada China que han dicho que esa carta es falsa. Sin embargo, nosotros estamos esperando que nos envíen por escrito ese pronunciamiento y cuando llegue esa comunicación formal, inmediatamente iniciamos la investigación”, manifestó el burgomaestre.

SE ACUSAN

Fue el gerente de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor del Carpio Sedano, quien salió a señalar que el regidor de la MPT Giancarlo Toribio Castro fue el que sacó a la luz la supuesta carta que le envió el embajador de China.

No obstante, el concejal se ha mantenido firme en su posición y ha mostrado una conversación por WhatsApp con la que trata de evidenciar que fue el gerente de TMT el que le reenvió en formato PDF dicha misiva firmada por Song Yang.

PRELIMINAR

Ante esta controversia, Mario Reyna reveló que Víctor del Carpio se comunicó con funcionarios de la embajada China y de manera verbal y también por WhatsApp le han manifestado que la carta es “apócrifa”.

“Pero como eso no es oficial, hemos enviado un oficio a la embajada China para que nos manden un pronunciamiento por escrito”, recalcó el alcalde.

SU TEORÍA

Mario Reyna dijo que detrás de este lío que se ha generado por la carta falsa están personas que tiene fines políticos y cuyo objetivo es “enturbiar” el proceso de lo que será el Corredor Vial Norte Sur. “Esa obra será un hecho histórico para Trujillo y que, obviamente, le va a facilitar la vida a más de medio millón de personas”, indicó.

El alcalde dijo que hay que tener en cuenta que hay gremios de transportistas que se sienten perjudicados por impulsar este Corredor Vial Norte Sur. “Creo que por ahí va el pleito. Tratan de enturbiar un proyecto que tiene el aval del Gobierno Central y de la cooperación internacional”, agregó Mario Reyna.

Dicho proyecto unirá a cinco distritos de la provincia de Trujillo: Huanchaco, La Esperanza, Trujillo, Moche y Salaverry, a través de 11.18 kilómetros de una vía rápida, con 16 estaciones y 2 terminales, complementados con tres rutas alimentadoras.

Se utilizarán buses a gas natural con un sistema de recaudo electrónico y videovigilancia.