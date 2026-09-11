Un nuevo atentado con cartuchos de dinamita se perpetró en el sector Víctor Raúl de la calle Benito Herrera, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo. En esta ocasión, un grupo de delincuentes detonó una carga explosiva en una vivienda de tres pisos, en cuyo primer nivel funciona una pequeña bodega.
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LOS HECHOS
El ataque ocurrió a la 1:15 de la mañana de hoy, viernes 11 de septiembre, mientras las familias descansaban. Sin embargo, el fuerte sonido alertó e hizo que los propietarios del pequeño negocio vivan momento de terror.
El fuerte estruendo alertó a los propietarios del negocio, quienes vivieron momentos de terror. La dueña del predio detalló a Cosmos Noticias que los malhechores le dejaron una carta extorsiva en la que le exigen una fuerte suma de dinero. “Cuando me levanté, ya estaba lleno la polvareda en mi casa. Cuando miré mi puerta, los vidrios estaban destrozados”, relató.
El explosivo, colocado directamente en la puerta de la vivienda, destruyó por completo los vidrios del acceso principal y de las ventanas del primer y segundo piso. Asimismo, la onda expansiva afectó a cinco inmuebles aledaños, los cuales terminaron con los cristales de sus puertas y ventanas resquebrajados.
Hasta el lugar llegaron efectivos del Escuadrón de Emergencia y de la comisaría de Laredo para iniciar las investigaciones correspondientes.
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