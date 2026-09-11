La explosión de un artefacto explosivo en los exteriores del negocio de nombre “Comercial Vásquez”, ubicado en el distrito de Guadalupe, en la provincia liberteña de Pacasmayo, no solo causó daños materiales, sino que también encendió las alarmas entre los vecinos y transeúntes.

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El ataque, perpetrado por delincuentes, se registró alrededor de las 7 de la noche del último jueves en las inmediaciones de la Plazuela Albújar.

Según reportes preliminares, la detonación dañó parte de la cerámica de la fachada del establecimiento y afectó a una motocicleta que se encontraba estacionada en la zona. “La moto de mi hija lo han roto”, lamentó un vecino del lugar.

El fuerte estallido alertó a los moradores, quienes salieron rápidamente de sus viviendas para ver que había ocurrido.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la jurisdicción llegaron al sitio del atentado y quedaron a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables. Debido a la modalidad del ataque, las autoridades no descartan que se trate de un caso vinculado a la extorsión.

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