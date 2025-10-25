Delincuentes ingresaron a una vivienda del sector Sixto Balarezo, ubicado en el distrito de Guadalupe (Pacasmayo), y se llevaron electrodomésticos y otros utensilios valorizados en más de 5 mil soles.
Los hampones aprovecharon que el propietario había salido a trabajar como agente de seguridad hasta la zona de Mocupe (Lambayeque) y treparon la pared por el corral para acceder al inmueble.
“He retornado de trabajar y me doy con esta ingrata sorpresa de que sujetos de malvivir han ingreso a mi humilde vivienda y han hecho lo que han querido. Se han llevado cosas que uno los compra con tanto esfuerzo”, indicó José Alberto Díaz, agraviado.
Los facinerosos se llevaron un frigobar, una licuadora, un equipo de sonido, un balón de gas y ropa.
“Vivo años en mi barrio de Sixto Balarezo y nunca me pasó esto”, remarcó.
La víctima ya puso la denuncia en la comisaría de Guadalupe y espera que se pueda dar con los responsables.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- La Libertad tiene cuatro candidatos presidenciales
- Congreso citará a funcionarios por empresas “cascarón”
- Gobierno Regional de La Libertad: empresas “cascarón” ganan millonarias obras
- La Libertad: “Renuncia de César Acuña a la Región es un acto de traición”, sostuvo Virgilio Acuña
- La Libertad: Hay proyectos pendientes en la gestión de César Acuña
- La Libertad: Compras directas y publicidad “como cancha”
- Consideran que no hay garantía de cambio con José Jerí
- Jurado Electoral Especial de Trujillo investiga 140 infracciones a publicidad estatal