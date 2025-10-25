Delincuentes ingresaron a una vivienda del sector Sixto Balarezo, ubicado en el distrito de Guadalupe (Pacasmayo), y se llevaron electrodomésticos y otros utensilios valorizados en más de 5 mil soles.

Los hampones aprovecharon que el propietario había salido a trabajar como agente de seguridad hasta la zona de Mocupe (Lambayeque) y treparon la pared por el corral para acceder al inmueble.

“He retornado de trabajar y me doy con esta ingrata sorpresa de que sujetos de malvivir han ingreso a mi humilde vivienda y han hecho lo que han querido. Se han llevado cosas que uno los compra con tanto esfuerzo”, indicó José Alberto Díaz, agraviado.

Los facinerosos se llevaron un frigobar, una licuadora, un equipo de sonido, un balón de gas y ropa.

“Vivo años en mi barrio de Sixto Balarezo y nunca me pasó esto”, remarcó.

La víctima ya puso la denuncia en la comisaría de Guadalupe y espera que se pueda dar con los responsables.