La reacción ante los desastres naturales propiciados por las torrenciales lluvias en el ande de La Libertad no es inmediata y la prevención todavía sigue siendo una tarea pendiente. El consejero regional por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez Ponce, sostuvo que una de las medidas que deberían aplicarse es la declaratoria de estado de emergencia. Sin embargo, lamentó la demora por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Se tiene que declarar en emergencia los 13 distritos de la provincia de Pataz, porque en todas hay afectación. No solo llueve en un distrito. Este es uno de los problemas que tenemos, no hay la suficiente maquinaria, hay caseríos que están totalmente aislados y no se puede pasar ni caminando”, añadió.

En ese sentido, demandó acciones inmediatas porque hay localidades que están totalmente aisladas. Situación que no pudo evitarse por la falta de un trabajo de prevención.

“Con todos los antecedes, se debe reconsiderar la presencia del Consejo de Ministros. No siempre se tiene que esperar que el sistema esté habilitado, muchas veces las municipalidades de la sierra no tienen internet, lo que no permite que las fichas sean subidas al Sistema”, indicó.