En los últimos días en el cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se registró una agitación distinta, pues la mayoría de los agentes decidió salir a protestar para exigir un mejor equipamiento, principalmente que les entreguen chalecos antibalas.

Al día siguiente de la manifestación de los serenos, el alcalde Mario Reyna Rodríguez dispuso entregar los chalecos antibalas que se encontraban en el almacén. Sin embargo, lejos de que esta decisión calme las aguas, ha surgido otro problema que merece ser visto con sumo cuidado.

GRAVE SOSPECHA

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo, Carlos Bocanegra Ávalos, y el regidor Jorge Vásquez Tirado han solicitado a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República investigar la compra de los chalecos antibalas para los serenos, pues existiría una sobrevaloración.

Según la orden de compra que ambos mostraron, la MPT pagó S/ 700,000 por 200 chalecos antibalas, lo que significa que cada uno se adquirió a S/ 3,500; sin embargo, aseguran que en el mercado ese tipo de equipo de protección cuesta mucho menos.

“Hemos profundizado en el monto que se pagó por cada chaleco antibala y tras realizar consultas vemos que, incluso exagerando, se debió pagar como máximo S/ 2,000 por ese equipo (unidad), cuya característica es III -A, con dos fundas externas adicionales. Tres mil 500 parece un exceso y la Fiscalía debe investigar esta presunta sobrevaloración”, manifestó Carlos Bocanegra.

El dirigente también cuestionó la compra de 200 radios transmisores portátiles, pues se pagó S/ 900,000 por estos equipos de comunicación. “Han pagado S/ 4,700 por cada radio y eso también nos parece excesivo. Estamos cursando información con otras municipalidades para comparar los precios”, reveló.

Por su parte, el regidor Jorge Vásquez dijo que ante esta situación se citará ante el pleno del Concejo al gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña, para que brinde explicaciones sobre estas adquisiciones. “Pero acá la responsabilidad también es del alcalde Mario Reyna, porque mantiene en el puesto a un funcionario que no está cumpliendo un buen trabajo y de quien ya se ha pedido su cambio”, resaltó.

Correo trató de obtener la versión del gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña, y del alcalde Mario Reyna, pero ninguno respondió.