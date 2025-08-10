El Perú se encuentra dentro los 10 principales países exportadores de frutas a nivel mundial, gracias al crecimiento sostenido de la agroindustria. En ese sentido, Durante el Panel de Expertos “Auge agrario: El rol de Chavimochic en la economía nacional”, el representante de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), Yuri Armas, destacó , un sector que calificó como clave para el desarrollo económico del país.

Armas resaltó el papel fundamental del proyecto de irrigación Chavimochic, al que calificó como “el más exitoso del país”. “Irriga más de 28 mil hectáreas de tierras muertas y le da agua a más de un millón de personas en las ciudades de Chao y Trujillo. Chavimochic dinamiza el empleo y la economía de la región La Libertad”, afirmó, señalando el impacto directo que tiene en la calidad de vida y desarrollo productivo de la zona norte del país.

El especialista también compartió cifras contundentes sobre el aporte económico de este proyecto de irrigación. “En sueldos y salarios, Chavimochic ha generado pagos por 34,986 millones de soles, lo que equivale a 9,404 millones de dólares. Solo en aportes a EsSalud se han destinado más de 2,102 millones de soles, el equivalente a 200 hospitales de alta complejidad”, indicó Armas, subrayando el impacto social de estas inversiones.

Finalmente, destacó que el Banco Central de Reserva ha reportado que solo en 2024, la agroindustria ha generado más de 535,000 empleos a nivel nacional, lo que demuestra el rol estratégico del sector agrícola no solo en términos de exportaciones, sino también como generador de empleo formal y sostenibilidad económica. “La agroindustria no solo alimenta, también transforma regiones enteras”, añadió.