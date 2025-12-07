Con el propósito de conservar la biodiversidad y proteger el patrimonio natural de la región, la Gerencia Regional del Ambiente, inició los talleres de actualización de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica en las provincias de Pacasmayo, Santiago de Chuco, Virú y Trujillo.

“Se ha capacitado a más de 150 actores involucrados que representan a instituciones del Estado, como municipalidades distritales y provinciales, ONG, grupos de interés, la academia, entre otros. Esta actualización de la Estrategia de Diversidad Biológica es la hoja de ruta de La Libertad para asegurar que nuestro valioso patrimonio natural como los bosques secos y las especies endémicas siga siendo funcional y provechoso para la sociedad, sin agotarse ni degradarse”, destacó Frank Sánchez, gerente Regional del Ambiente.

Entre las entidades participantes se encuentran la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la Universidad César Vallejo, la Municipalidad Distrital de Salaverry, el SEGAT, la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Profonanpe, Cañoncillo, ONG Naturaleza y Cultura Internacional, así como las municipalidades distritales de Pacanga, Casa Grande, Rázuri y Virú, entre otras.

Estos espacios participativos buscan promover un trabajo articulado entre el Estado, el sector privado y las comunidades locales, contando además con el valioso apoyo del Proyecto Bosque Seco.

“La actualización de este importante instrumento permitirá fortalecer las capacidades institucionales, orientar la inversión pública y privada e impulsar acciones efectivas para la conservación de la biodiversidad en toda la región La Libertad”, subrayó Sánchez.