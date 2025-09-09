El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, arribó a la provincia de Pataz, en La Libertad, para visitar el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), que desarrolla acciones contra la minería ilegal en la zona.
Esta visita fue anunciada a través de la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en la plataforma X (antes Twitter)
Cabe mencionar que Arana estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el ministro del Interior, Carlos Malaver, quienes inspeccionaron el trabajo realizado por el comando.
Desde su creación, el CUPAZ ha generado un impacto económico negativo superior a S/ 238 millones a las economías ilegales, debilitando estructuras criminales que afectan la seguridad y el desarrollo en la región.
La entidad precisó que sus operaciones se realizan bajo estricto respeto a los derechos humanos y al marco legal vigente, con el objetivo de consolidar el control territorial, frenar a las economías ilegales y devolver paz y oportunidades de desarrollo a Pataz.
Te puede interesar
- El lastre de Dina: peritaje complica la situación de Santiváñez
- José Jerí sobre pericia fiscal a presuntos audios de Santiváñez: Hasta que no se pronuncie el PJ no hay nada concreto
- Poder Judicial rechaza pedido de Pedro Castillo para desacumular investigaciones que afronta en la Fiscalía
- Ministro de Defensa sobre izamiento de bandera colombiana en Loreto: Se descarta vinculación con los hechos en Santa Rosa
- Delia Espinoza: Informe de la JNJ recomienda suspender por 6 meses a la fiscal de la Nación
- JEE archivó denuncia contra Rafael López Aliaga por neutralidad electoral