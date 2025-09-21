Elías Rodríguez Zavaleta, aspirante al Gobierno Regional de La Libertad por Podemos Perú, juramentó al Comité Provincial de Trujillo de esta agrupación política que es encabezado por el consejero regional Robert de la Cruz Rosas.
El líder de Podemos Perú criticó a César Acuña Peralta, actual gobernador regional de La Libertad.
“Podemos Perú con el respaldo de esta gran región le pondrá punto final al partido de Acuña”, sostuvo.
Rodríguez Zavaleta afirmó que, desde el primer día de gestión, él les declarará la guerra a las organizaciones criminales. Afirmó que no se irá de vacaciones y no fallará a la voluntad del pueblo que ve en su liderazgo el impulso para dejar de ser la región más insegura.
“Antes del 13 de octubre César Acuña renunciará para ir a la presidencia. Ese es el inicio del fin de Alianza para el Progreso. Aquí en La Libertad vamos a impulsar medidas claras, no floro barato. Le vamos a declarar la guerra a las organizaciones criminales, de esa manera vamos por lo que todos queremos, paz. En dos años de estado de emergencia, definitivamente hay mucho por hacer en la Policía, la corrupción no puede seguir ganando más terreno, eso alienta a los criminales”, precisó.
