En el marco de las Elecciones Generales, representantes del sector empresarial no están tranquilos por la falta de claridad en las propuestas de los candidatos, especialmente en lo referente a seguridad ciudadana y promoción de la inversión privada. Vladimir de la Roca, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado de La Libertad, señaló que el elevado número de postulantes genera un clima de incertidumbre.

“Consideramos que está todavía la incertidumbre por la cantidad de candidatos que están inscritos, lo que va a definitivamente enrarecer el ambiente político. Entonces, me parece que no hay una claridad en ese aspecto”, sostuvo.

De la Roca remarcó que el principal reclamo del sector emprendedor es la necesidad urgente de recuperar la seguridad, tanto para la ciudadanía como para los negocios. “Principalmente está el tema de seguridad que definitivamente es lo que todos requerimos para poder trabajar”, indicó.

La creciente ola de criminalidad en diversas zonas de La Libertad ha impactado directamente en la operatividad de pequeñas y medianas empresas, afectando el empleo y el crecimiento económico.

“La reactivación de programas que se estaban dando, por ejemplo el tema de Compras a Mi Perú, no se ha cristalizado; solo parcialmente se han dado con programas pequeños, pero con programas más fuertes no se ha dado para el sector de Cuero y Calzado”, añadió.