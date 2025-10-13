En diciembre próximo empezará a ejecutarse el ingreso vial norte que va desde el centro poblado El Milagro (Huanchaco) a Trujillo. El proyecto de esta emblemática obra, valorizada en S/ 167 millones, fue presentado por el gerente regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de La Libertad, Julio Chumacero.

Los trabajos serán ejecutados bajo la modalidad de obras por impuestos y estarán a cargo de las empresas Cementos Pacasmayo y Ferreyros.

Según el expediente técnico de la obra, se intervendrán 4.5 kilómetros de vía desde el óvalo El Milagro hasta el arco del sector Cuatro Suyos, con pavimento de concreto, cinco puentes vehiculares, ciclovías, 23,363 metros cuadrados de veredas y 74,548 metros cuadrados de áreas verdes.